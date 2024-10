Fenômeno raro, ‘arco-íris de fogo’ é visto no céu do Sul do Piauí; VÍDEO

“A luz é sucessivamente refletida no interior da nuvem e fracionada, então esse processo faz com que toda a nuvem seja atingida. No caso específico do Piauí, essa nuvem iridescente, as pessoas acharam muito curioso e bonito porque a nuvem tinha uma estrutura linear, como se fosse uma trilha de condensação, como se fosse o jato de um foguete no avião“, afirma o professor.