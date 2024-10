Flamengo x Corinthians: as escalações para a semifinal da Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians estão escalados para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2/10), no Maracanã, a partir das 21h45.

A volta será disputada em 20 de outubro (domingo), na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 16h. Irá à final a equipe que vencer no placar agregado ou, se necessário, nas penalidades. Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo contra o Corinthians hoje (2/10?)?

Flamengo

Esse será o primeiro jogo do Flamengo sob o comando de Filipe Luís. O novo treinador do rubro-negro fez algumas mudanças em relação ao que vinha sendo utilizado por Tite. No gol, Rossi, que era preterido por Matheus Cunha nos jogos de Copa do Brasil, começa como titular.

Outra mudança é na zaga, com a entrada de Leo Ortiz na vaga de Fabrício Bruno. No ataque, Bruno Henrique jogará ao lado de Gabigol, que volta a ser titular no rubro-negro

Assim, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Gabigol e Bruno Henrique.

Corinthians

O Corinthians, que divide as atenções com a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, poupará alguns titulares nesta quarta. Na zaga, Cacá sai para entrada de Félix Torres, enquanto Bidon e Martínez dão lugar a Ryan e Igor Coronado no meio-campo. No ataque, Hernandez joga na vaga de Yuri Alberto

Dessa forma, Ramon Diáz definiu o Corinthians com: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Ryan, Charles, Coronado e Garrp; Romero e Hernandez.