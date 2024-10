Forte temporal quebra árvores, interdita BR-364 e assusta moradores na zona rural de Sena

Após meses de seca intensa, vários municípios do Acre foram surpreendidos por chuvas torrenciais neste domingo (13). O forte temporal afetou várias comunidades ao longo da BR-364, entre Rio Branco e Sena Madureira, causando transtorno para quem trafegava naquela rodovia, e medo entre moradores da zona rural.

Um policial residente em Sena relatou que ficou preso no trânsito por cerca de 30 minutos, aguardando a remoção de árvores que caíram sobre a estrada. “Tiveram que usar motosserra para liberar o trânsito porque as árvores eram grandes. Muita gente ficou esperando, cerca de 60 veículos de um lado e do outro da estrada”, contou.

A força da tempestade não poupou nem mesmo instituições de ensino. Em um vídeo enviado por um internauta ao site ContilNet, é possível observar os danos na escola Leonica Brengence, localizada no quilômetro 23 da estrada de Sena, onde quase todo o teto foi destruído.

Moradores da comunidade Favo de Mel, situada nas proximidades do quilômetro 23, também relataram momentos de pânico. As imagens capturadas mostram árvores sendo quebradas ao meio pelo vento forte, enquanto pessoas se abrigavam em uma casa de madeira, e podia-se notar que estavam temendo por sua segurança.

As autoridades locais estão avaliando os danos e mobilizando esforços para a recuperação das áreas afetadas. Enquanto a chuva traz alívio após um longo período de seca, a população enfrenta os desafios impostos pela força da natureza. Até o final desta reportagem, não houve relato de morte ou de danos significativos.

A chuva também caiu forte em Rio Branco. Ela veio acompanhada de fortes ventos, causando estragos em vários bairros.