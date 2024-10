FOTOS: DJ Raidi Rabelo agita Festa Via Expressa Connection no Maison Borges; veja quem circulou

No último sábado (12), o Maison Borges foi palco de mais uma edição da Festa Via Expressa Connection, e o destaque da noite ficou por conta do DJ Raidi Rabelo, que veio diretamente de Manaus para comandar as pick-ups. Com sets poderosos e uma performance contagiante, Raidi garantiu que ninguém ficasse parado.

Além da atração principal, os DJs Elves Araruna, Jean Ney e Renan Biggi também marcaram presença, trazendo uma mistura de ritmos e garantindo que o público aproveitasse cada segundo. Durante a festa, o DJ Jean Ney, em contato com a coluna Douglas Richer, do ContilNet, deu um spoiler: “Vem novidade por aí. Fiquem ligados!”

Confira quem circulou pelos corredores e se jogou na pista. Veja a galeria de fotos e vídeos!

*Fotos: James Pequeno