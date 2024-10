Gladson assume presidência da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas

O governador do Acre, Gladson Cameli, assumiu a presidência da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF). O anúncio foi feito na 14ª Reunião Anual, em Pucallpa, no Peru.

Gladson assume o posto a partir de janeiro de 2025. Em discurso no evento, ele revelou que Rio Branco será a sede da próxima reunião anual do GCF.

“É com muito orgulho que afirmo que o Acre é um dos protagonistas nesse novo tempo de consciência e compromisso com o meio ambiente. Mantemos 85% de nossa cobertura florestal preservada e somos pioneiros na criação de um Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais, o Sisa, que promove políticas climáticas sustentáveis e inclusão social. Anunciar Rio Branco como sede da próxima reunião do GCF é uma honra para o nosso estado, e continuamos na liderança de uma agenda global voltada para a conservação da Amazônia e a promoção de uma nova economia verde”, disse.