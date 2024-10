Guardiola alfineta Vini Jr. após Bola de Ouro: “Tem que aceitar”

Às vésperas de clássico contra o Tottenham, Guardiola comentou a derrota de Vinícius Jr. na cerimônia de entrega da Bola de Ouro nessa segunda-feira (29/10). Em coletiva de imprensa, o técnico do Manchester City alfinetou a decisão do Real Madrid de boicotar a premiação após revelação de que o brasileiro não venceria o prêmio.

Meio-campista da equipe de Guardiola, Rodri foi o nome escolhido como o Bola de Ouro da temporada de 2023/24. Vinícius Jr. foi o segundo jogador mais votado na disputa.

“É uma votação, tem que aceitar o resultado. É simples. Às vezes você gosta, às vezes não, mas não importa. Amanhã é outro jogo, outra temporada, tente de novo”, afirmou o técnico do Manchester City.

Além disso, Guardiola também comentou a decisão do clube espanhol de não comparecer à premiação. O Real Madrid decidiu não comparecer à cerimônia de última hora, em forma de protesto, após confirmação de que Vinícius Jr. não seria o vencedor do prêmio.

“Nada a dizer. Se não querem ir (o Real Madrid), não vão… se não querem parabenizar, não parabenizam. Tudo bem. O Manchester City não está aqui para julgar o que os outros clubes decidem, o que devem fazer e onde”, completou Guardiola.

