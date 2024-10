Homem acusado de estuprar três sobrinhos é procurado pela polícia no interior do Acre

O vigilante Adson da Silva Saraiva, de 47 anos, é acusado de estuprar três sobrinhos em Rodrigues Alves, cidade do interior do Acre. A Polícia Civil do Acre (PCAC) faz buscas pelo homem.

Segundo informações, a menina de 10 anos e os irmãos, de 11 e 12 anos, foram submetidos a exames, que comprovaram os crimes.

De acordo com informações, o caso foi descoberto e denunciado pela direção da escola em que as crianças estudam. O acusado é casado com a tia das crianças e abusava delas na casa da avó. Os três moram com o pai, mas passavam boa parte do tempo com a avó.

A menina está indo embora do Acre e vai morar com a mãe, que já vive em São Paulo. Os meninos seguem em Rodrigues Alves com os avós paternos.