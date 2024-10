Homem com passagens criminais é preso por porte Ilegal de arma de fogo, em Rio Branco

Na madrugada desta quarta-feira (23), a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo no loteamento Praia do Amapá, no bairro Taquari. O indivíduo, conhecido por suas passagens por crimes como porte ilegal de arma de fogo, ameaça e participação em organização criminosa, foi localizado durante um patrulhamento intensificado na região, que tem sido palco de confrontos entre grupos criminosos.

O grupamento tático do 2° BPM intensificou as ações na área após um incêndio criminoso em uma casa no bairro Taquari, ocorrido dias atrás. Durante o patrulhamento, os militares avistaram um homem com uma arma de fogo na mão. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito fugiu, mas foi alcançado após um acompanhamento a pé.

Após receber voz de parada, o homem não obedeceu e continuou a fugir. Após cerca de cinquenta metros, os militares conseguiram contorná-lo e realizar a abordagem. Com o suspeito, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições.

O homem, que não é policial, alegou que a arma seria para se defender em seu território no bairro. Ele foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com a arma e as munições, para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

A prisão do homem, com histórico de envolvimento em crimes, demonstra a importância do trabalho da Polícia Militar na repressão ao crime organizado e no combate à violência na região.