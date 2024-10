Homem fica com fratura exposta após colisão entre motos em Rio Branco

O motociclista Yeferson Cabral Nascimento, 38 anos, ficou ferido com uma fratura exposta na tarde desta quarta-feira (2), após uma colisão entre motocicletas na Rua Floriano Peixoto, na região central de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, as motos trafegavam pela Rua Floriano Peixoto quando, de forma inesperada, as duas motocicletas acabaram colidindo.

Com o impacto, Yeferson foi arremessado contra o asfalto e sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. Já o outro motociclista, que trabalha como entregador, teve apenas escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Yeferson ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos de praxe, as motos foram entregues a parentes das vítimas.