Homem que matou o irmão a golpes de foice é condenado a mais de 15 anos de prisão

Mariano da Silva Amaral, de 27 anos, o homem que matou o irmão Rosinildo da Silva Amaral, de 25 a golpes de foice, após uma discussão num roçado da zona rural de Brasiléia, em julho deste ano, vai ter que cumprir 15 anos e dois meses de reclusão em regime fechado. Ele foi julgado na última sexta-feira (25) pelo Tribunal do Júri de Brasileira.

Os irmãos travavam uma disputa em família por um pedaço de terra na zona rural do município. A sentença da condenação foi proferida pelo juiz Clovis de Souza Lodi. Além da prisão, Mariano deverá pagar uma indenização de R$ 20 mil aos demais familiares, como indenização.

O crime na época chocou o município de Brasiléia. O caso ocorreu na propriedade da família, localizada no Ramal da Pinda, acessível pela BR-317. Durante um trabalho de roçagem, os irmãos se desentenderam por uma disputa relacionada à divisão de bens.

Em meio à discussão, Mariano atacou Rosinildo com uma foice, atingindo o pescoço do irmão, que morreu no local.

O condenado já está de volta ao presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Braco, de nde foi retirado para o julgamento em Brsiléia. O condenado não poderá recorrer em liberdade.