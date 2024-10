ICMBio: Inscrições para Processo Seletivo encerram nesta sexta-feira

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a contratação de agente temporário ambiental, para atuar pelo período de 24 meses na Estação Ecológica Rio Acre, no município de Assis Brasil.

De acordo com o edital, será preenchida uma vaga na área temática de Gestão de Unidade de Conservação, nível I e, ao ser admitido, o profissional será remunerado mensalmente no valor de um salário mínimo, acrescido de auxílios legais.

Para concorrer à oportunidade ofertada, é necessário que o candidato tenha escolaridade em nível fundamental incompleto, dentre outros requisitos.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 15 a 18 de outubro de 2024, na Base Avançada da ESEC Rio Acre na Rua Dom Giocondo Maria Groti, 311, ASSIS BRASIL, no horário das 8h às 18h ou pelo email: [email protected].

Os candidatos serão avaliados mediante a teste de aptidão física (TAF) e teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas (THUFA), analise curricular e entrevista, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

O Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por até mais 12 meses, por conveniência da Administração.

