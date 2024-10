Imagem forte: veja estrago no rosto de Khalil após derrota para Poatan

Depois de quase 10 meses longe do octógono, Khalil Rountree voltou para o Ultimate e enfrentou Poatan na principal luta do UFC 307. Em combate 100% em pé, os lutadores entregaram um duelo movimentado para os fãs da modalidade. No quarto round do confronto, o brasileiro castigou o rosto do norte-americano com uma sequência de golpes e não parou de bater até conquistar o nocaute técnico. Depois da quinta vitória seguida de Poatan na organização, Dana White utilizou as redes sociais para mostrar como o rosto de Rountree ficou após embate com o dono do cinturão.

Khalil Rountree Jr. utilizou as redes sociais para comentar a oportunidade que teve de lutar com Poatan. Além disso, o atleta agradeceu todas as mensagens de apoio que recebeu depois do confronto com o brasileiro.

– Não ganhei o título, mas cresci ontem à noite. Poatan, obrigado por me ajudar a ver que estou pronto para enfrentar o mundo. Você mostrou uma habilidade incrível, trouxe à tona uma versão de mim que eu precisava experimentar. Você é o campeão por uma razão, muito respeito. Mas agora sei do que sou capaz. Salt Lake City, vocês foram incríveis. Agradeço todas as mensagens positivas de todos ao redor do mundo (…) Brasil, vocês tem um forte campeão, tenham orgulho. Vou tirar um tempo para me curar disto, vou voltar ainda melhor, é inevitável. Estou grato – escreveu o lutador em suas redes sociais.