Indiana Jones aos 81: os melhores e piores filmes de Harrison Ford!

O que seria de ‘Star Wars’ e ‘Indiana Jones’ sem Harrison Ford? Difícil imaginar outro ator, tão carismático, vivendo personagens tão icônicos de filmes que atravessam gerações.

Inclusive, o experiente ator faz 81 anos no dia 13 de julho e mostra que continua com fôlego na atuação, apesar de ter confirmado que ‘Indiana Jones e A Relíquia do Destino’ (2023) será sua despedida na pele de um dos heróis favoritos do cinema. O filme é o quinto episódio da saga icônica e talvez a última devido à saída de Ford.

No dia 18 de maio de 2023, o astro marcou presença no Festival de Cinema de Cannes, onde foi recebido como um rei e recebeu de surpresa uma Palma de Ouro do diretor do festival em homenagem à sua longa carreira. Embora o longa tenha sido um pouco curto em comparação com a trilogia original de filmes lançada na década de 1980, a ovação de pé de cinco minutos que recebeu foi, sem dúvida, motivada pelo amor do público por Ford e suas performances como o destemido arqueólogo.

Ford ficou visivelmente emocionado e teve que conter as lágrimas mais de uma vez durante a noite. ‘Indiana Jones e A Relíquia do Destino’ está em cartaz nos cinemas.

Mas você se lembra de outros papéis marcantes de Ford? O artista americano tem uma carreira extensa e de trabalhos bem variados. Pensando nisso, listamos os melhores e piores longas da sua trajetória, segundo o Metacritic.