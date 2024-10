Iza pede pelo nascimento da filha enquanto faz dancinha: “Já está tudo pronto”

A cantora Iza publicou um vídeo nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (11), pedindo pelo nascimento da filha, que se chamará Nala e é fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A artista está com nove meses de gestação.

“Filha, eu sei que é confortável aí, mas já está tudo pronto, pode vir”, escreveu a famosa na legenda da publicação.

A artista desenhou um rostinho em sua barriga e apareceu dançando a música “Rock This Party”, de Bob Sinclar e Cutee B.

“Balança que ela desce (dá até música)”, brincou uma internauta. “A Nala na barriga: ‘Isso aí, mãe, vamos remexer’”, comentou outra. “Essa criança vai sair correndo, dançando e falando inglês!”, falou mais uma.

No início de julho, Iza usou o Instagram para anunciar o fim do relacionamento com Yuri Lima. Em um vídeo, compartilhado em seu perfil, a artista afirmou que o término teria sido motivado por uma traição do atleta, que mantinha conversas com uma outra mulher.

A cantora ainda disse que recebeu prints de conversas entre o jogador e a amante. “O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora de surpresa. Deve não… Está!”, garantiu