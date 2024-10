Joabe Lira anuncia que vai disputar a presidência da Câmara e quer união de partidos aliados

O vereador eleito Joabe Lira (União Brasil) anunciou, em entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta segunda-feira (21), que seu nome está à disposição de seu partido e dos aliados como candidato à presidência da Câmara Municipal de Rio Branco.

O vereador – que voltou à Secretária Municipal de Zeladoria e Cuidados com a Cidade, onde deve permanecer até a posse, em fevereiro do ano que vem – compreende que a mesa diretora do parlamento municipal tem que ser dirigida pelos aliados do prefeito reeleito Tião Bocalom (PL).

“Nosso entendimento é neste sentido porque, se fosse para a oposição dirigir os destinos do município, não teria reeleito o prefeito Tião Boçalom e a grande maioria dos vereadores dia partidos que estavam juntos com ele”, disse o vereador eleito. Se fosse para a oposição administrar qualquer coisa na cidade, o prefeito eleito e os vereadores seriam outros”, acrescentou.

Joabe Lira avalia que a bancada de apoio à Bocalom, formada por pelo menos cinco partidos (PP, PL, UB, Podemos e PSDB), reúne pelo menos 13 dos 21 vereadores eleitos, o que permitiria a eleição de uma mesa diretora aliada do prefeito e dividida entre os partidos aliados.

Sobre possível críticas segundo as quais uma mesa diretora integrada por partidos da aliança do prefeito transformaria a Câmara Municipal numa especie de puxadinho da Prefeitura, Joabe Lira diz que isso não procede. “Fomos eleitos juntos com o prefeito para trabalharmos unidos observando o princípio de independência, mas independência harmoniosa, em favor da população. O que a população quer é uma Câmara com vereadores presentes e trabalhando para ajudar a Prefeitura a resolver os graves problemas que afligem a cidade, tanto na zona urbana como rural”, disse Lira.