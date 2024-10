Joelma no Réveillon do Acre? Suposta vinda da cantora causa alvoroço na web

Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, do ContilNet, trouxe os nomes cotados para o show de Réveillon do município de Cruzeiro do Sul, no Acre.

De acordo com informações exclusivas cedidas a este jornalista, o primeiro nome em negociação é a cantora Joelma Mendes, ex-vocalista da Banda Calypso. As negociações com a equipe de Joelma já estariam bem avançadas e, devido ao período eleitoral, houve uma pausa. Porém, em uma agenda extraoficial da cantora, a data aparece em negociação, o que, após revelado, agitou os fã-clubes da rainha do Calypso.

Após a publicação da coluna, várias fanfics, páginas e até logomarcas oficiais foram lançadas confirmando o show da cantora no Acre. Porém, além de nada oficial ter sido anunciado pela equipe de Gladson Cameli, a cidade ainda foi alterada, sendo informado o show em Rio Branco, enquanto as negociações estariam sendo feitas para o município de Cruzeiro do Sul, no Juruá.

Além de Joelma, também estão sendo sondados outros artistas, entre eles Eduardo Costa e a banda de forró Limão com Mel. Porém, dos nomes citados, a presença de Joelma, do hit “Tacacá”, no Ano Novo no Juruá, já circula na cidade.

Ambos os nomes são especulações, mas prometem agitar e levar uma multidão para Cruzeiro do Sul. A distância aproximada de Rio Branco para Cruzeiro do Sul é de 636 km, e a viagem de carro demora aproximadamente 9 horas e 47 minutos. Fique de olho, pois em breve traremos mais informações aqui nesta coluna!

Afinal, dos nomes cotados para o Réveillon, qual é o seu favorito?