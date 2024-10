Life is Strange Double Exposure: veja gameplay e requisitos do lançamento

Life is Strange: Double Exposure segue Max Caulfield em uma nova história, com novos poderes, amigos e uma tragédia para evitar. Embora a Dontnod Entertainment tenha desenvolvido o primeiro jogo, a aventura gráfica da vez está nas mãos da Deck Nine — envolvida em outros lançamentos da série anteriormente. O lançamento do jogo se dá nesta terça-feira, 29 de outubro, chegando para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, com preços a partir de R$ 249,50, assim como no PC, por R$ 219,90. Além disso, uma versão de Nintendo Switch está confirmada pela distribuidora Square Enix, mas sem data definida. A seguir, saiba mais sobre a história, gameplay e requisitos de Life is Strange: Double Exposure.