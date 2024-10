Mailza presta homenagem a Marcos Vicentti: “Deixa um legado de dedicação e talento”

Na manhã desta sexta-feira (18), a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, usou suas redes sociais para prestar uma sentida homenagem ao fotógrafo Marcos Vicentti, que faleceu na madrugada, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Vicentti, conhecido como “Marcão”, fazia parte da equipe da Secretaria de Comunicação (SECOM) do Governo do Acre e era uma figura de destaque no fotojornalismo acreano.

Em sua mensagem, Mailza lamentou a perda e destacou o talento e a dedicação do fotógrafo, cujas imagens carregavam significado e emoção, marcando sua trajetória no cenário jornalístico. Ela também expressou solidariedade à família e aos amigos de Marcão, reforçando a importância de seu legado.

“Amanheci com a triste notícia do falecimento de Marcos Vicentti, que fazia parte da equipe da SECOM do @governo.acre. Um profissional de excelência que marcou sua trajetória com capturas cheias de significado. ‘Marcão’, como era carinhosamente chamado, deixa um legado de dedicação e talento que permanecerá vivo em suas obras e na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Descanse em paz, Marcão. Que Deus conforte sua família e amigos neste momento tão difícil”, escreveu a vice-governadora.

A homenagem de Mailza reflete o respeito e a admiração que Marcos Vicentti conquistou ao longo de sua carreira, deixando uma marca indelével no jornalismo e na cultura do estado do Acre.

Veja a nota na íntegra: