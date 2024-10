Mailza Assis recebe almirante da Marinha para tratar sobre criação de base no Acre

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, recebeu nesta segunda-feira (14), no Palácio Rio Branco, a visita oficial do vice-almirante José Luiz Corrêa Lampert, comandante do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil. O almirante agradeceu a parceria do Governo do Acre e solicitou apoio do Estado e da bancada do federal do Acre para construção da sede da Patrulha Naval e para trazer a capitania dos portos.

“Muito importante essa proposta de trazermos a Marinha, que está em Boca do Acre para o Acre. Tem todo apoio do governo, já temos o terreno e vamos trabalhar com a bancada federal para conseguir o recurso. A Marinha já é nossa parceira durante as alagações ou no período de seca. Agradecemos ao almirante Lampert e toda a sua equipe que se colocou à disposição e está sempre aqui presente trabalhando para isso”, disse Mailza.

E reforçou que a parceria estratégica entre a Marinha e o Governo do Acre em segurança marítima, defesa das fronteiras e cooperação são essenciais para o desenvolvimento do estado.

Atualmente no Acre, a Marinha do Brasil realiza a Operação Acre e com o Navio de Assistência Hospitalar (NAsh) Doutor Montenegro, oferece atendimentos médicos e odontológicos gratuitos para as comunidades ribeirinhas.

Com informações da Agência de Notícias do Acre