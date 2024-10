Marca acreana participa de homenagem a Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, no SPFW

A marca de chapelaria acreana Sol & Lua, conhecida por suas criações ousadas e queridinha dos famosos, fará parte de uma colaboração especial na 58ª edição do São Paulo Fashion Week (SPFW). O evento, um dos maiores da moda na América Latina, contará com uma coleção em homenagem a Maurício de Sousa, criador da icônica Turma da Mônica, desenvolvida em parceria com o renomado estilista Rafael Caetano.

A coleção, intitulada “Maurício”, é uma celebração à trajetória do famoso desenhista e à sua contribuição inestimável para a cultura brasileira. Sol & Lua, que vem ganhando destaque no cenário nacional, terá seus icônicos chapéus compondo os looks dessa homenagem, trazendo elementos nostálgicos e criativos para o público. Com referências visuais marcantes dos personagens de Maurício de Sousa, a coleção une moda e cultura pop em uma proposta inovadora.

Linda Neves, CEO da Sol & Lua, expressou sua satisfação em fazer parte desse momento histórico, destacando a importância de representar o Acre em um evento tão relevante. “Estamos muito felizes em colaborar com Rafael Caetano e em homenagear um dos maiores ícones da nossa cultura. É uma honra poder levar a essência do Acre e nosso trabalho para o SPFW”, afirmou a empresária em entrevista à coluna Douglas Richer.

Com coleções já inspiradas em grandes nomes como Belchior e Mário de Andrade, o estilista Rafael Caetano escolheu Maurício de Sousa como tema da vez, apostando na fusão entre moda e nostalgia para conquistar o público.

