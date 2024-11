A cantora Marina Sena esteve no programa Alma de Cozinheira, apresentado por Paola Carosella, no GNT, e revelou um detalhe sobre o relacionamento com o influenciador Juliano Floss.

Durante um quadro de brincadeiras com cartas, a artista escolheu o tema mais picante e recebeu uma pergunta de Samuel de Assis, que também era convidado na ocasião. “Qual foi a última vez que você recebeu ou enviou nudes?”, perguntou o ator. “Hoje!”, respondeu Marina, de forma direta. Logo depois, Marina justificou. “Mandei e recebi hoje, porque meu namorado está em outra cidade, aí a gente sobrevive através de nudes”, revelou. Por sua vez, Samuel compartilhou que já recebeu muitos nudes. “Foram muitos na vida, principalmente depois da novela”, contou o ator, se referindo a sua participação na novela Vai na Fé.