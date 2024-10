Michel Teló e Thais Fersoza mostram surpresa dos filhos nos 10 anos de casados

O cantor Michel Teló, 43, e a apresentadora Thais Fersoza, 40, usaram as redes sociais nesta segunda-feira (14), para mostrar uma surpresa feita pelos filhos do casal, Melinda, 8, e Teodoro, 7, para a celebração dos 10 anos de casamento dos pais.

“O dia começou com muitas emoções! Os pequenos prepararam uma surpresa pra gente que deixou o coração quase pulando fora do peito, que eles mesmos criaram e bordaram. Esses dois são nossos maiores presentes da vida e nosso dia não poderia ter começado melhor”, escreveu o casal em publicação conjunta no Instagram.

Nas fotos publicadas, Michel e Thais posam com uma peça bordada com as iniciais do casal e o tempo de matrimônio. Em alguns registros, os filhos também aparecem.

Veja:

Michel Teló e Thais Fersoza começaram a namorar em 2012 e casaram-se oficialmente em outubro de 2014. Melinda, primogênita do casal, nasceu em 2016, enquanto Teodoro veio ao mundo em 2017.