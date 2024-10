Morre Sammy Basso, o “Benjamin Button da vida real”, aos 28 anos

Sammy Basso, o sobrevivente mais longevo da rara doença progéria ou síndrome de Hutchinson-Gilford, que causa o envelhecimento precoce, morreu aos 28 anos. A notícia foi divulgada pela Associação Italiana de Progéria, neste domingo (6/10).

“Hoje a nossa luz, o nosso guia, apagou-se. Obrigada, Sammy, por nos fazer parte desta vida maravilhosa”, escreveu a associação em sua página oficial do Instagram (veja aqui).

Segundo a mídia local, Basso faleceu na noite de sábado (5/10), após passar mal enquanto jantava com amigos em um restaurante.

Nascido em 1995, em Schio, na região de Veneto, no norte da Itália, Sammy foi diagnosticado com progéria aos dois anos de idade. Em 2005, o jovem e seus pais fundaram a Associação Italiana de Progéria.

Sammy ficou famoso através do documentário Sammy’s Journey, da National Geographic. A obra relata sua jornada pela Rota 66, nos Estados Unidos, com seus pais e um de seus melhores amigos, Riccardo.

O italiano era a pessoa mais velha do mundo com essa doença. A expectativa de vida média de uma pessoa com progéria é de 14 anos para meninas e 16 anos para meninos.