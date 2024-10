Mulher desaparece após cair no mar durante cruzeiro pra fãs de Taylor Swift

A passageira caiu da parte de cima do navio Allure of the Seas, enquanto este navegava próximo à costa de Nassau, capital das Bahamas. Segundo o portal TMZ, a embarcação deixou o porto de Miami na segunda (21) e a queda aconteceu por volta das 21h40 do dia seguinte.

A vítima não foi encontrada e as buscas por seu paradeiro continuam. A guarda costeira dos Estados Unidos e as forças de defesa das Bahamas estão trabalhando em conjunto para achá-la com vida.

A Royal Caribbean, proprietária do navio, afirmou que está colaborando com as buscas e oferecendo suporte à família da mulher. “Nossa equipe imediatamente lançou uma operação de busca e resgate e está trabalhando com autoridades locais. Nós também estamos providenciando apoio e assistência à família da passageira durante esse período difícil. Para respeitar a privacidade da família da passageira, nós não iremos informar mais detalhes.”

Vale lembrar que o cruzeiro onde tudo aconteceu não tinha envolvimento oficial com Taylor Swift. Tratava-se apenas de um encontro em alto mar para fãs da cantora se reunirem e interagirem.