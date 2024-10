Mulher fica com clavícula fraturada após acidente com motocicletas em cruzamento

Uma mulher de 30 anos, natural de Sena Madureira, sofreu fratura na clavícula direita após um acidente de trânsito ocorrido no cruzamento da rua Maranhão com a Augusto Vasconcelos, nas proximidades da 4ª Ciretran.

A colisão foi entre duas motocicletas, sendo uma biz e uma Yamaha. Os veículos ficaram bastante danificados.

Socorrida, a mulher foi encaminhada para o pronto socorro de Sena Madureira para os atendimentos iniciais. O condutor da outra motocicleta não sofreu fratura, ficando somente com uma lesão na perna.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local adotando todas as medidas cabíveis ao caso. Até agora, porém, ainda não foi confirmado quem provocou a batida.

QUATRO ACIDENTES DE TRÂNSITO NA MESMA RUA E UMA VÍTIMA FATAL

O que vem chamando bastante atenção é o total de acidentes ocorridos na mesma rua – a Augusto Vasconcelos.

Na semana passada foram dois acidentes no mesmo local, ou seja, no cruzamento da Cunha Vasconcelos com a Augusto Vasconcelos, na esquina da casa do senhor Esmerindo Sales. Em um deles, uma jovem de 26 anos que trafegava em uma motocicleta perdeu a vida.

Os outros dois foram registrados no cruzamento da rua Piauí com a Augusto Vasconcelos, próximo à Mercearia Junior e no cruzamento da Maranhão com a Augusto Vasconcelos, onde a moradora fraturou a clavícula.