Netflix supera expectativas com lucro do 3º tri e ganha 5 milhões de novos assinantes

A empresa de streaming Netflix surpreendeu com seu resultado do terceiro trimestre. O lucro da companhia subiu 40% na comparação anual, saltando de US$ 1,68 bilhão (US$ 3,73) para US$ 2,36 bilhões (US$ 5,40 por ação) – acima dos US$ 5,12 esperados pela LSEG.

A receita da Netflix alcançou US$ 9,83 bilhões, 15% acima dos US$ 9,77 bilhões projetados pelo mercado. A empresa comunicou que espera uma receita de US$ 10,13 bilhões para o quarto trimestre, com US$ 4,23 de lucro por ação.

Para o acumulado de 2025, a Netflix está projetando receita entre US$ 43 bilhões e US$ 44 bilhões. O crescimento deve vir na esteira do “aumento saudável” de seu pacote de assinaturas com anúncios.

A Netflix adicionou 5,1 milhões de assinantes durante o trimestre. O resultado ficou abaixo dos 8,8 milhões adicionados no mesmo período do ano anterior mas ainda acima dos 4,5 milhões esperados pelo mercado, segundo estimativas da StreetAccount.

Do montante total, as assinaturas com anúncios representaram 50% dos novos entrantes entre julho e setembro – um crescimento de 35% da adesão ao pacote na comparação trimestral.

Vale lembrar que a modalidade com anúncios foi uma resposta da empresa ao compartilhamento de senhas entre usuários, que vinha se tornando uma dificuldade para rentabilização da companhia.

Em reação ao balanço, as ações da Netflix avançam quase 5% no after-market por volta das 19h.