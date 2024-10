No Acre, empresária mobiliza luta pela inclusão das pessoas com deficiência visual

Nesta quarta-feira (24), um evento especial marcou a entrega de produtos assistivos, como óculos, bengalas e guias de assinatura, a pessoas com deficiência visual em Rio Branco. No centro dessa ação de solidariedade está a empresária Zayra Ayache, proprietária da Ótica Moderna Acre, que há anos se dedica a projetos sociais e foi peça-chave na realização dessa importante iniciativa.

Zayra conheceu a Associação das Pessoas com Deficiência Visual do Acre (ADEVIACRE) em 2023 e, desde então, se envolveu profundamente com a causa. Em entrevista à nossa coluna, ela relembra como se apaixonou pelo projeto e percebeu o quanto poderia contribuir. “Quando eu cheguei lá, fiquei encantada ao ver como poderia agregar e ajudar. Desde então, venho fazendo um trabalho junto à associação, que é composta por pessoas de baixa renda, muitas das quais estavam sem condições de adquirir itens básicos como bengalas e óculos”, relatou.

Determinada a buscar apoio para viabilizar a compra desses produtos, Zayra enfrentou diversos desafios, sem sucesso em suas primeiras tentativas. Contudo, ela não desistiu e, em um momento decisivo, encontrou no vereador Hildegard Pascoal o apoio que tanto precisava. “O vereador Idelgarde liberou uma verba de 100 mil reais para a associação. Com esse valor, compramos bengalas novas, óculos e outros itens essenciais que realmente mudaram a vida dessas pessoas”, explicou.

A entrega dos produtos, que aconteceu no auditório do CAPDV, contou com a presença de autoridades e representantes da comunidade, reforçando o impacto da ação. Para Zayra, esse foi um momento de realização pessoal e profissional. “Trabalho com visão e, ao me envolver com essa causa, pude entender que as pessoas com deficiência visual têm uma visão além das fronteiras. O trabalho com elas reenergiza a minha vida e me faz acreditar ainda mais no poder da inclusão.”

Zayra também destacou a importância do apoio que recebeu no Natal de 2023, quando organizou uma campanha de arrecadação de alimentos em parceria com o Corpo de Bombeiros do Tropical. “Eles deram o sangue para ajudar na arrecadação, e conseguimos muitos alimentos. As pessoas comeram no Natal, e você não pode calcular a alegria delas ao receber essas doações”, comentou, emocionada.

Com uma longa trajetória em ações sociais, Zayra sempre foi discreta em suas contribuições, mas reconhece que, ao abraçar o projeto da ADEVIACRE, sentiu a necessidade de mobilizar mais pessoas. “Fui muito bem acolhida pela associação e, ao ouvir as histórias de vida dos membros, entendi que precisava fazer mais. O amor ao próximo e o desejo de servir se tornaram a minha motivação.”

Além dos itens entregues, Zayra acredita que as pessoas beneficiadas pela ação agora têm um novo mundo à frente, com mais respeito e dignidade. “O projeto ‘Me Respeita’, que resultou na entrega dos óculos, é sobre muito mais do que visão física. Ele representa um novo começo para essas pessoas, que agora poderão se posicionar de forma mais forte e ser vistas de maneira diferente na sociedade.”

A empresária afirma que esse é apenas o começo de sua jornada com a ADEVIACRE e outros projetos voltados à inclusão social.

“O maior desafio é fazer com que todos sejam vistos. A inclusão não é apenas uma questão de acessibilidade, é sobre garantir que todos tenham a chance de ocupar um lugar de respeito na sociedade. Esse é o meu mundo agora, e acredito que estamos construindo um novo mundo para todos nós.”

Veja fotos e vídeos: