Onde assistir ao vivo a CRB x Paysandu e prováveis escalações

Onde assistir ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre CRB e Paysandu ao vivo por meio de diferentes plataformas, o que aumenta a facilidade de acesso ao jogo. As opções de transmissão são:

Premiere : Canal de pay-per-view disponível para assinantes de TV por assinatura. O Premiere é conhecido por oferecer uma cobertura completa dos jogos da Série B, com pré-jogo, análises e comentários dos especialistas.

: Canal de pay-per-view disponível para assinantes de TV por assinatura. O Premiere é conhecido por oferecer uma cobertura completa dos jogos da Série B, com pré-jogo, análises e comentários dos especialistas. Canal GOAT no YouTube : Transmissão gratuita do jogo, ideal para quem prefere acompanhar a partida online. O canal oferece uma cobertura mais descontraída, com comentários interativos e interação com os torcedores durante a partida.

: Transmissão gratuita do jogo, ideal para quem prefere acompanhar a partida online. O canal oferece uma cobertura mais descontraída, com comentários interativos e interação com os torcedores durante a partida. Band : A emissora também transmitirá a partida ao vivo em algumas regiões, sendo uma alternativa para quem prefere acompanhar o jogo pela TV aberta.

: A emissora também transmitirá a partida ao vivo em algumas regiões, sendo uma alternativa para quem prefere acompanhar o jogo pela TV aberta. Rádio Pajuçara FM: Para quem gosta de ouvir as emoções do futebol pelo rádio, a Rádio Pajuçara FM, na frequência 103,7, fará a cobertura completa do confronto com narração e comentários em tempo real.

Com essas opções variadas, os torcedores poderão escolher a melhor maneira de acompanhar o duelo e torcer para seu time favorito, seja em casa pela TV, online ou até mesmo no carro pelo rádio.

Análise das equipes: situação no campeonato e retrospecto recente

O CRB chega a este confronto em uma situação complicada. A equipe alagoana ocupa a 17ª posição com 30 pontos, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A campanha do Galo na Série B tem sido marcada pela irregularidade, com altos e baixos que deixaram a equipe em uma situação perigosa na reta final da competição. No entanto, a vitória recente contra o América-MG por 2 a 1 trouxe um alívio e uma dose de confiança para os jogadores e a comissão técnica.

Comandado por Hélio dos Anjos, o CRB busca manter o bom momento e somar mais três pontos para sair do Z-4. O time alagoano terá como desafio lidar com a pressão de jogar em casa e enfrentar um adversário que também luta para garantir sua permanência na Série B. O Galo precisa melhorar seu desempenho defensivo, já que sofreu 34 gols em 29 jogos, um número elevado que reflete os problemas na defesa durante a temporada.

Por outro lado, o Paysandu ocupa a 14ª posição com 33 pontos e encara o confronto como uma oportunidade de se afastar de vez da zona de rebaixamento. O time paraense vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, um resultado importante que deu fôlego à equipe. Comandado por Márcio Fernandes, o Paysandu tem enfrentado problemas com desfalques, o que tem dificultado a manutenção de um desempenho constante ao longo da competição. Mesmo assim, o time possui um ataque perigoso, capaz de surpreender os adversários com sua velocidade e capacidade de finalização.

Prováveis escalações: desfalques e novidades

Para esta partida decisiva, tanto CRB quanto Paysandu têm suas formações praticamente definidas, mas com alguns desfalques que podem impactar o desempenho dos times.

Provável escalação do CRB:

Goleiro : Matheus Albino

: Matheus Albino Defesa : Ryan, Luis Segovia, Wanderson, Diogo Hereda

: Ryan, Luis Segovia, Wanderson, Diogo Hereda Meio-campo : Falcão, João Pedro, Gegê

: Falcão, João Pedro, Gegê Ataque: Léo Pereira, Anselmo Ramon, Kleiton

O técnico Hélio dos Anjos conta com o retorno de Saimon, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e de Rafael Bilu. No entanto, o atacante Mike será desfalque, também cumprindo suspensão. O time apostará na experiência de Anselmo Ramon no ataque e na criatividade de Gegê no meio-campo para organizar as jogadas e buscar o resultado positivo.

Provável escalação do Paysandu:

Goleiro : Matheus Nogueira

: Matheus Nogueira Defesa : Lucas Maia, Yefferson Quintana, Carlão, Bryan Borges

: Lucas Maia, Yefferson Quintana, Carlão, Bryan Borges Meio-campo : João Vieira, Netinho, Robinho

: João Vieira, Netinho, Robinho Ataque: Benjamín Borasi, Jean Dias, Yony González

O técnico Márcio Fernandes terá dificuldades para montar a equipe, devido a uma série de desfalques importantes. O atacante Nicolas, artilheiro da equipe, está suspenso. Além dele, o lateral-direito Edilson e o volante Leandro Vilela, que sentiram lesões, também não viajaram para Maceió. O departamento médico ainda cuida de outros jogadores que estão fora, como o meia Juninho e o atacante Joel, que também são baixas confirmadas.

Como as equipes devem jogar?

O CRB, jogando em casa e precisando urgentemente da vitória, deve adotar uma postura mais ofensiva desde o início. A equipe alagoana deve pressionar o adversário no campo de ataque, tentando controlar o jogo e criar oportunidades pelas laterais com a subida de Hereda e Ryan. A presença de Anselmo Ramon na área adversária é um trunfo para a equipe, que buscará aproveitar as jogadas aéreas e a bola parada para marcar.

Já o Paysandu deve optar por uma estratégia mais cautelosa. Com uma defesa reforçada e jogadores rápidos no contra-ataque, como Borasi e Jean Dias, o time paraense tentará explorar os espaços deixados pelo CRB e surpreender nos momentos de transição. A ausência de Nicolas, referência ofensiva, deve mudar a dinâmica do ataque, com Yony González assumindo um papel mais centralizado e Jean Dias se movimentando mais pelas pontas.

Retrospecto recente entre CRB e Paysandu

Os encontros entre CRB e Paysandu costumam ser equilibrados e decididos nos detalhes. Nos últimos confrontos diretos, o equilíbrio é evidente:

18/06/2024 : Paysandu 1-1 CRB (Série B)

: Paysandu 1-1 CRB (Série B) 13/04/2021 : Paysandu 1-2 CRB (Copa do Brasil)

: Paysandu 1-2 CRB (Copa do Brasil) 19/02/2020 : Paysandu 1-1 (3-5 Pen.) CRB (Copa do Brasil)

: Paysandu 1-1 (3-5 Pen.) CRB (Copa do Brasil) 09/10/2018 : Paysandu 1-1 CRB (Série B)

: Paysandu 1-1 CRB (Série B) 23/06/2018: CRB 1-1 Paysandu (Série B)

O histórico mostra que os jogos são geralmente de poucos gols e muito disputados no meio-campo, com ambas as equipes se estudando bastante antes de partir para o ataque.

Impacto do resultado na tabela

A vitória é crucial para ambos os times. Para o CRB, uma vitória significa sair do Z-4 e empatar em pontos com o próprio Paysandu. Isso mudaria completamente o cenário para as últimas rodadas, trazendo um novo ânimo para a equipe. Já para o Paysandu, somar três pontos praticamente garante a permanência na Série B e dá tranquilidade para a comissão técnica trabalhar nos próximos jogos.

Curiosidades e estatísticas

Em sete dos últimos oito confrontos entre CRB e Paysandu, houve pelo menos quatro cartões aplicados, o que mostra a intensidade e a rivalidade dos jogos.

Nos últimos cinco jogos entre as duas equipes, ambos os times marcaram em todas as partidas, o que indica um equilíbrio ofensivo.

A média de escanteios nos jogos do CRB tem sido baixa, com no máximo 10 escanteios por jogo nas últimas cinco rodadas.

No retrospecto geral, o Paysandu leva vantagem com mais empates, mas o CRB tem conseguido bons resultados em jogos eliminatórios.

Com todos esses elementos, a expectativa é de um jogo emocionante, onde cada detalhe pode fazer a diferença. Os torcedores de ambas as equipes estarão atentos e esperam que seus times consigam se sobressair neste momento decisivo. Resta aguardar o apito inicial para ver qual será o desfecho dessa história e como CRB e Paysandu se comportarão sob pressão.