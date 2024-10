Paciente em tratamento de pneumonia é resgatada por helicóptero em seringal no Acre

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC), em conjunto com o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), realizou nesta segunda-feira (13), o resgate de uma paciente com histórico de pneumopatia e cardiopatia, em uma comunidade localizada em Sena Madureira, no interior do estado.

A ação foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para uma moradora de 32 anos, do Seringal Campo Osório, na zona rural da cidade. De acordo com as instituições, a mulher apresenta quadro de saúde agravado devido comorbidades, com insuficiência respiratória.

Para a realização, foi preciso o uso de quadriciclo, além do transporte via helicóptero. A paciente foi atendida de imediato e agora está em espera para ser feito a cirurgia de transplante pulmonar.

“A tripulação do Harpia 07 deslocou juntamente com a equipe do SAMU para a localidade. A paciente foi atendida, estabilizada e transportada até o hangar do Centro, onde uma Unidade Móvel já estava no aguardo”, destacou o informativo da CIOPAER.

Veja o vídeo.