Panfletagem e reuniões: veja a agenda dos candidatos a prefeito de Rio Branco na reta final

A apenas dois dias das eleições, os candidatos à Prefeitura de Rio Branco seguem com agendas movimentadas nesta sexta-feira, 4 de outubro, focando em panfletagem, reuniões com apoiadores e visitas a bairros da cidade. As atividades refletem a reta final de campanha antes do decisivo primeiro turno, que ocorrerá no domingo, 6 de outubro.

Tião Bocalom (PL)

07h30: Visita à Filial 194 da Gazin

Local: Av. Getúlio Vargas, 300, ao lado da Marisa

Visita à Filial 194 da Gazin Local: Av. Getúlio Vargas, 300, ao lado da Marisa 09h às 12h: Agendas internas

Local: Rio Branco – AC

Agendas internas Local: Rio Branco – AC 15h às 17h: Visitas a populares

Local: Rio Branco – AC

Visitas a populares Local: Rio Branco – AC 18h: Encerramento de campanha do candidato a vereador João Marcos Luz

Local: Comitê Central do vereador. Rua 25 de Dezembro, Tancredo Neves – Rio Branco – AC

Marcus Alexandre (MDB)

15h: Reunião com apoiadores do candidato a vereador Inácio (Rede Sustentabilidade)

Local: Cidade do Povo

Reunião com apoiadores do candidato a vereador Inácio (Rede Sustentabilidade) Local: Cidade do Povo 16h: Agito do 15, Cicletada e Motociata na Cidade do Povo

Concentração: Praça da Quadra 19

Agito do 15, Cicletada e Motociata na Cidade do Povo Concentração: Praça da Quadra 19 18h : Reunião com apoiadores do candidato a vereador Dinho (PRD), no bairro Raimundo Maia – Calafate

: Reunião com apoiadores do candidato a vereador Dinho (PRD), no bairro Raimundo Maia – Calafate 19h: Reunião com apoiadores na Baixada da Sobral

Local: Buffet da Val, Estrada da Sobral

Emerson Jarude (Novo)

07h: Panfletagem no semáforo.

Panfletagem no semáforo. 08h: Reunião com apoiadores no 2º Distrito.

Reunião com apoiadores no 2º Distrito. 11h: Visita a trabalhadores da educação.

Visita a trabalhadores da educação. 12h: Panfletagem no semáforo.

Panfletagem no semáforo. 14h: Agendas do mandato.

Agendas do mandato. 17h: Panfletagem no semáforo.

Jenilson Leite (PSB):