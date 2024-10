Partida com time do Flamengo no Arena da Floresta já tem data; veja detalhes

O governador Gladson Cameli anunciou que a inauguração do Estádio Arena da Floresta contará com a presença do time sub-20 do Flamengo. O jogo acontece no dia 24 de novembro, segundo o que disse Gladson em um evento na capital, nesta quarta-feira (30).

O governador do Acre, Gladson Cameli, e o secretário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, participaram de uma reunião com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Nas redes sociais, o governador anunciou uma notícia importante para os torcedores do time rubro-negro.

Durante a reunião, foi firmado o compromisso de trazer o elenco principal para a abertura do Campeonato Carioca no Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.