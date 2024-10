Pedro Longo promove sessão solene em homenagem ao Dia do Instrutor de Trânsito

O deputado e vice presidente da Assembleia Legislativado Acre, Pedro Longo, promoveu nesta segunda-feira (14), uma sessão solene em homenagem ao Dia do Instrutor de Trânsito.

A proposta partiu do próprio parlamentar, que reuniu dezenas de trabalhadores no plenário da Casa do Povo e defendeu que os profissionais são de fundamental importância na formação de condutores de veículos.

“Não estamos falando apenas sobre quem ensina a conduzir os veículos, mas também sobre profissionais que reforçam a responsabilidade e a consciência de segurança no trânsito. Esses trabalhadores merecem nosso respeito e reconhecimento”, disse o deputado na tribuna.

Na ocasião, os instrutores falaram sobre os desafios da profissão. O deputado colocou seu mandato à disposição da classe. O instrutor de prática mais antigo do grupo, Mamed Mesquita Rocha, e outros profissionais foram homenageados e aplaudidos pelos presentes.

Dentre as autoridades que prestigiaram o evento, estava o diretor de Operações do Detran, Anderson Castro, que ressaltou a importância da iniciativa do parlamentar e relatou que o órgão está sensível às demandas da categoria, tendo recentemente reduzido pela metade o valor da taxa para profissionais.

Já o presidente do Sindicato das Autoescolas, Queffren Licurgo, homenageou todos os instrutores, destacando que sem o bom trabalho dele não existiriam autoescolas.

O Dia do Instrutor de Trânsito é comemorado, anualmente, em 16 de outubro. A data foi escolhida em referência à promulgação da Lei nº 12.302/10, que regulamentou a profissão de instrutor de trânsito no Brasil em 2010.