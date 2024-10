PM diz que policial acreana baleada na Bolívia estava de férias e dá detalhes sobre quadro de saúde

A policial militar Dayana da Silva Barbosa, de 38 anos, foi baleada no rosto, no último domingo (13), em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Dayana estava na cidade para visitar a irmã, que mora na cidade boliviana. Ela teria sido baleada por um homem que conheceu em um bar, após ele descobrir que ela era policial.

Veja a nota na íntegra:

A policial militar, sargento Dayana Barbosa, da Polícia Militar do Acre (PMAC) encontrava-se de férias e informou ao seu comandante imediato sobre a viagem ao país vizinho.

Assim que a PMAC soube do caso, iniciou tratativas com a Polícia Boliviana, com o Consulado e com a Embaixada, a fim de dar suporte à militar. Ela encontra-se internada e seu estado de saúde é estável.