Posso votar com CNH digital? Veja quais documentos são aceitos

Documentos com a data de validade expirada podem ser aceitos, desde que a sua identidade possa ser confirmada.

O e-Título, que substitui o título de eleitor impresso, pode ser baixado apenas até sábado, 5 de outubro. No dia das eleições de 2024, o app servirá como identificação para os eleitores que já realizaram o cadastramento biométrico e possuem foto no aplicativo. Aqueles que não completaram a biometria deverão apresentar um documento de identidade com foto. O aplicativo também permite justificar a ausência e consultar o local de votação. Para que serve e-Título?

Será possível votar com o e-Título sem a necessidade de documento de identidade oficial com foto , desde que o eleitor já tenha feito o recadastramento biométrico e o aplicativo tenha foto;

e o ; O e-Título terá opção de justificar a ausência do eleitor no dia da votação (das 8h às 17h) por meio do geolocalizador do celular, que venha comprovar que o mesmo esteja fora do domicílio eleitoral. Após a eleição, também poderá justificar a ausência por outros motivos ao anexar os documentos comprobatórios no próprio aplicativo;

O título digital substitui o título eleitoral impresso e dispensa a impressão de uma segunda via;

Consulta de débitos: o eleitor pode emitir a guia de pagamento dos débitos mais comuns com a Justiça Eleitoral;

O aplicativo permite que o eleitor se cadastre como mesário voluntário ;

; O eleitor poderá emitir pelo aplicativo as certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais. Como justificar o voto no e-Título?

Passo 1. Na parte inferior da tela, clique em “Mais opções” e depois em “Justificativa de ausência”. O e-Título terá opção de justificar a ausência do eleitor no dia da votação (das 8h às 17h) por meio do geolocalizador do celular, que venha comprovar que o mesmo esteja fora do domicílio eleitoral.

Passo 2. Preencha os dados e clique em “Próximo” até concluir. Preencha os dados pedidos e anexe os documentos exigidos, como atestado médico ou de trabalho. Após a eleição, também será possível justificar o voto pelo aplicativo e-Título em até 60 dias. Qual é o dia e horário da votação?

Primeiro turno: 6 de outubro, das 8h às 17h (horário de Brasília)*

Segundo turno: 27 de outubro, das 8h às 17h (horário de Brasília)**

*Por causa do fuso horário, as seções eleitorais de Rondônia, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de Roraima abrirão às 7h do horário local. Boa parte das seções do estado do Amazonas também iniciará a votação às 7h. Contudo, algumas localidades seguem o fuso horário do Acre e a votação começará às 6h.

**Só ocorrerá segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores e caso nenhum dos candidatos a prefeito tenham alcançado mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. E-título: Não completei a biometria, como faço?

Aqueles que não completaram a biometria deverão apresentar um documento de identidade com foto. É possível cadastrar mais de um título de eleitor no mesmo celular?

Não. O e-Título é um documento de uso individual. Baixei o aplicativo, emiti o título virtual, mas a minha foto não aparece. O que fazer?

A foto estará disponível para quem teve a coleta biométrica realizada pela Justiça Eleitoral. Caso o eleitor com dados coletados não consiga visualizar a foto, a orientação no site do TSE é excluir e reinstalar o aplicativo. Se o problema continuar, “procure o cartório eleitoral do seu município para maiores informações”. E-Título indica que coleta biométrica está incompleta. O que fazer?