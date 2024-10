Pré Saúde: novo cartão de descontos e benefícios chega ao Acre; conheça os planos

O cartão Pré Saúde chegou para facilitar o Atendimento Médico e Hospitalar disponibilizado de um Pronto Atendimento 24h, Ortopedia 24h e conta com Atendimento Pediátrico todos os dias. Com preços que cabem no bolso dos acreanos, com planos a partir de R$ 31,99 mensal.

O novo cartão de desconto além de dispor de um Pronto Atendimento 24h, terá descontos nas medicações, internações, em exames laboratoriais e de imagens.

Uma grande novidade é os descontos em cirurgias, incluindo cirurgias plásticas. O Pré Saúde disponibiliza mais de 20 especialidades médicas credenciados pelo cartão, incluir também outros segmentos como por exemplo: Farmácias de Manipulação, Laboratórios, Livrarias, Papelarias, Cross, Pet Shop 24h dentre outras empresas parceiras.

Segundo o diretor executivo do Pré Saúde, Eduardo Kawada, informou a ContilNet, que o Pré Saúde chegou para mudar o conceito de cartão de desconto. “Estamos disponibilizando de um Pronto Atendimento 24h, a qualquer hora do dia ou da noite temos médicos a disposição, também temos parceria com grupo Ortotrauma, que dispõem de Ortopedia 24h e atendimento Pediátrico. Disponibilizamos de planos a partir de R$ 31,99 até R$ R$ 249,99. Visando sempre em ofertar o melhor para a sociedade acreana”, disse.

Eduardo também contou que, ainda nesta semana, será inaugurado uma clínica de vacinas em que o cartão Pré Saúde também deverá ter uma parceria.

Em breve, o cartão estará disponível em todo o estado do Acre. Para verificar a disponibilidade para o seu município, entre em contato pelo WhatsApp: (68) 99224 -3554, Instagram: @presaudeac ou site: www.cartaopresaude.com.br.

