Prefeito reeleito sanciona aumento do próprio salário; reajuste beneficia secretários e vereadores

O prefeito reeleito em Assis Brasil com 75,88% dos votos, Jerry Correia (PP), se presentou em menos de 20 dias após o pleito eleitoral, com o aumento de seu salário. As leis sancionadas por ele, também beneficiam vereadores e secretários municipais.

Com o reajuste, o chefe do executivo que recebe R$ 16,284.74, deve passar a ganhar R$ 18 mil pelos próximos quatro anos, de acordo com a Lei nº 762/2024. O total é mais de 12,5 salários-mínimos por mês.

O subsídio para o vice-prefeito e os secretários municipais ficaram fixados em R$ 10 mil e R$ 8 mil, respectivamente. Já de acordo com a Lei nº 761/2024, o presidente da Câmara deve receber R$ 8 mil, enquanto o vice-presidente será de R$ 6.750,00.

Os secretários terão um subsídio de R$ 6.5 mil (1º Secretário) e R$ 6.250,00 (2º Secretário). Os demais vereadores receberão R$ 6 mil. A legislação também prevê que o presidente da Câmara pode reduzir os valores, caso a arrecadação municipal não atinja os valores necessários para o orçamento.

As novas regras entram em vigor em 1º de janeiro de 2025 e terão validade até 31 de dezembro de 2028. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Assis Brasil tem pouco mais de 8, 5 mil habitantes. A renda média salarial na cidade é de 2,2 salários-mínimos, o que coloca a cidade com a 6ª maior renda per capta entre as 22 cidades acreanas.