Prefeitura de Brasiléia promove festa do Dia das Crianças com várias atrações e bolo gigante

A Prefeitura de Brasiléia promoveu um linda festa do dia das crianças nesta sexta-feira (11), na quadra de esportes do centro Cultural Sebastião Dantas.

Centenas de crianças e adultos participaram da linda festa e se divertiram com brincadeiras, pula-pula, brinquedos infláveis e no parquinho infantil entregue a comunidade. Também teve distribuição de cachorro quente, pipoca e bolo gigante.

A gestão municipal faz questão de valorizar as datas especiais, e parabenizar nesse dia as crianças do município.

Neste dia celebremos a magia de ser criança, um período em que a imaginação não tem limites e os sonhos ganham asas. É um tempo de brincadeiras, amizades sinceras e sorrisos verdadeiros.

Parabenizamos todas as crianças por sua pureza de coração, por sua capacidade de enxergar o mundo com olhos cheios de encantamento e por nos ensinarem a valorizar as coisas simples da vida.

Feliz Dia das Crianças a todos os pequenos. Que a alegria, amor, afeto e sinceridade das crianças contagiem nossas vidas e que possamos aprender com os pequenos o verdadeiro significado da palavra amor.

VEJA FOTOS: