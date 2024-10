Prefeitura de Porto Velho abre seleção com 51 vagas para níveis médio e superior

Um novo processo seletivo foi aberto nesta segunda-feira (14), pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Administração (Semad). São 51 vagas disponíveis para contratação temporária imediata e formação de cadastro reserva para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf).

São essas as vagas:

Assistente Administrativo (2 vagas)

Cuidador Social (10 vagas)

Educador Social (5 vagas)

Cozinheiro (4 vagas)

Assistente Social (13 vagas, sendo uma em Jacy Paraná)

Psicólogo (15 vagas, sendo uma em Jacy Paraná)

Nutricionista (1 vaga)

Especialista em Educação/Orientador Educacional (1 vaga)

Os salários variam de R$ 1.341,71 a R$ 2.754,15. Há ainda benefícios como auxílio-alimentação e auxílio-transporte. As cargas horárias são de 30 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no período de 0 hora de 21 de outubro até as 23h59 de 22 de outubro de 2024, nesse site, da Prefeitura de Porto Velho.

O processo seletivo será composto por uma única etapa de análise curricular e prova de títulos. Os candidatos serão avaliados com base nos documentos enviados no ato da inscrição. A tabela de pontuação para análise dos títulos está disponível no edital.

CLIQUE AQUI PARA INSCRIÇÕES

Veja o edital: