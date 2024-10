Prefeitura de Rio Branco e Associação entregam óculos e bengalas para pessoas com deficiência visual

A Associação das Pessoas com Deficiência Visual (ADEVIACRE), em conjunto com a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), realizam nesta quarta-feira (23), a entrega de produtos assistivos como óculos, bengalas e guias de assinatura para pessoas que necessitam desses itens.

A ação ocorre às 9h, no auditório do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAPDV), e busca garantir melhoria de vida, contribuindo para o auxílio dos beneficiados.

A iniciativa conta com emenda parlamentar do vereador Hildegard Pascoal, com recursos geridos pela SASDH. De acordo com o secretário Wellington Divino, a realização faz parte de projetos importantes mantidos pela gestão.

“Esse evento pertence a uma de nossas ações que realizamos no dia a dia. É um trabalho social muito importante, pelo qual o prefeito Bocalom tem nos pedido para priorizar essas questões que buscam unicamente o benefício da população, e cheguem aquelas pessoas que mais necessitam”, revelou.

Na ocasião, estarão presentes além dos associados, autoridades representantes do Ministério Público (MPAC), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), da ADEVIACRE e CAPDV, e professores de Orientação e Mobilidade do Centro.