Proteja-se e ajude a proteger: Via Verde Shopping realiza campanha de vacinação contra a gripe

Neste sábado, 26 de outubro, o Via Verde Shopping realiza mais uma vez a campanha de vacinação contra a Influenza, reforçando a importância de manter a população protegida contra o vírus da gripe. A ação que acontecerá das 14h às 21h30, em frente ao Espaço Calma, pretende garantir que todos, especialmente os grupos de risco, possam se imunizar com segurança e praticidade.

A gripe pode causar complicações sérias, principalmente em idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças crônicas. Vacinar-se é a principal medida de prevenção, ajudando a reduzir o impacto do vírus e a proteger não só quem se imuniza, bem como a comunidade ao redor.

A campanha, organizada em parceria com o Ministério da Saúde, contará com uma equipe especializada composta por vacinadoras e registradoras, para garantir um atendimento ágil e sem filas. O acesso à vacina é gratuito, e todo o processo é rápido, bastando apresentar um documento de identificação como RG ou CNH.

Além de proteger sua própria saúde, ao tomar a vacina você contribui para a redução da circulação do vírus, especialmente protegendo aqueles que não podem ser vacinados. A vacinação anual é essencial devido à mutação constante do vírus da Influenza.

Detalhes da Campanha:

Data: 26 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: Das 14h às 21h30

Local: Via Verde Shopping

Não perca essa oportunidade de cuidar de si e dos outros. Para mais informações, acesse o site www.viaverdeshopping.com.br.

