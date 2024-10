PT quer Jorge Viana na disputa em 2026, diz André Kamai: “Isso é indiscutível”

O vereador eleito, André Kamai, contou ao ContilNet, na última edição do podcast Em Cena, os possíveis planos para as próximas eleições no Acre, em 2026. A declaração, feita na última segunda-feira (21), foi alardeada por um nome principal: Jorge Viana.

“Para o Partido dos Trabalhadores, é indiscutível a participação decisiva do Jorge Viana. Ele é a nossa maior liderança […] Nós queremos que o Jorge esteja no processo. E ele está”, afirmou o sociólogo.

Ele também dissertou sobre antigos nomes como, Binho, Angelim e Tião e sua necessidade dentro das tomadas de decisão, apesar de ser necessário “abrir para novos nomes”.

André Kamai ainda deixou claro que o PT colocará mais nomes no jogo. “Não sei se Jorge vem para o Governo, mas ele está nessa construção”, finalizou.

Conheça André Kamai

André Kamai é vereador eleito pela câmara municipal de Rio Branco, em 2024, pelo Partido dos Trabalhadores (PT/Acre) com 2240 votos.

O sociólogo é filho de militantes do PT, foi de movimentos estudantis e construiu carreira em instituições políticas e governamentais.