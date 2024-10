Quanto ganha um vereador? Confira os salários pagos nas capitais brasileiras

O salário de um vereador no Brasil, assim como o do prefeito, varia de acordo com o tamanho da cidade e a arrecadação do município e é fixado pelas câmaras municipais, respeitando os limites estabelecidos pela Constituição.

Os vereadores do Rio de Janeiro (RJ), e de Salvador (BA) são os que recebem o maior salário bruto dentre os parlamentares de capitais em todo o Brasil, com R$ 24,7 mil, segundo levantamento feito pelo Valor. Já os vereadores de Vitória (ES), com salários de R$ 8,9 mil, são os com menor remuneração.

Municípios com até 10 mil habitantes, os vereadores podem receber até 20% do salário dos deputados estaduais. Cidades entre 10 mil e 50 mil habitantes, até 30% do valor pago aos deputados estaduais. Municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes, até 40%.

Os valores devem respeitar os limites estabelecidos pela Constituição, que determina um teto salarial que depende diretamente do salário pago aos deputados estaduais, com faixas que variam conforme a população do município.

Além do salário, eles podem receber alguns benefícios, conforme a legislação local, como Verba de gabinete: Destinada a cobrir custos com assessores e material de trabalho; Diárias: Para viagens e deslocamentos oficiais e Auxílio-combustível ou outro tipo de ressarcimento por despesas de deslocamento.

Veja os salários dos vereadores das capitais brasileira, conforme o Portal da Transparência do Capital Valor bruto, em 2024.

Aracaju (SE) R$ 21.880,54

Belém (PA) R$ 18.999,19

Belo Horizonte (MG) R$ 18.402,02

Boa Vista (RR) R$ 15.512,50

Campo Grande (MS) R$ 18.991,69

Cuiabá (MT) R$ 18.991,18

Curitiba (PR) R$ 19.617,82

Florianópolis (SC) R$ 17.539,20

Fortaleza (CE) R$ 20.139,20

Goiânia (GO) R$ 19.966,12

João Pessoa (PB) R$ 20.890,65

Maceió (AL) R$ 15.031,76

Manaus (AM) R$ 18.991,69

Natal (RN) R$ 19.533,24

Palmas (TO) R$ 16.503,95

Porto Alegre (RS) R$ 17.428,52

Porto Velho (RO) R$ 13.951,75

Recife (PE) R$ 18.980,00

Rio Branco (AC) R$ 16.025,41

Rio de Janeiro (RJ) R$ 24.754,79

Salvador (BA) R$ 24.754,79

São Paulo (SP) R$ 18.991,68

Teresina (PI) R$ 18.881,22

Vitória (ES) R$ 8.966,26