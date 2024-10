Quinto criminoso que fugiu após invadir fazenda e trocar tiros com o BOPE é preso próximo à fronteira

O assaltante, identificado pelas iniciais S.J.A.P., foi preso em flagrante após invadir a fazenda do filho do Dr. Luiz Augusto Batista, juntamente com quatro comparsas fortemente armados. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (22), em uma propriedade rural localizada no ramal do Severiano, no município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os cinco assaltantes invadiram a fazenda durante a madrugada e mantiveram a família refém por algumas horas. Na fuga, os bandidos tentaram levar uma caminhonete e os pertences da família pelo ramal Severiano, que dá acesso à Bolívia por uma ponte de madeira.

Após tomar conhecimento da situação, a Polícia Militar montou uma operação rápida com o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Acre, iniciando a caçada aos ladrões de caminhonete. Próximo à ponte que dá acesso à Bolívia, houve uma intensa troca de tiros, que resultou na morte de três criminosos, sendo que o quarto faleceu antes de receber atendimento do Samu. Um deles foi identificado como Elio Marreira da Silva, vulgo “Branco Feio”, que seria o líder da quadrilha.

No entanto, um dos criminosos conseguiu fugir por uma área de mata. Todas as forças de segurança foram mobilizadas para tentar prender o fugitivo. Um helicóptero está sendo utilizado para vasculhar a fronteira entre o Acre e a Bolívia. Moradores da região perceberam a presença de S.J.A.P. e, eles mesmos, conseguiram amarrar o bandido, acionando a Polícia Civil e os Policiais Militares do 5º Batalhão, que estiveram no local e prenderam o assaltante. S.J.A.P. foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro, onde foi autuado em flagrante.

Durante a ação bem-sucedida da PM, a família conseguiu recuperar a caminhonete e os pertences, além da apreensão de quatro armas de fogo que a quadrilha utilizava para cometer os crimes.

A área foi isolada para que a equipe da Perícia do Instituto Médico Legal (IML) realizasse os procedimentos de praxe, e os quatro corpos fossem recolhidos do ramal.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Plácido de Castro.