Região Norte terá pancadas de chuva nesta segunda-feira; veja onde

A segunda-feira (14) será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em áreas do Amazonas, Acre e Rondônia. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet.

Muitas nuvens com pancadas de chuva em Roraima, sul paraense e sul tocantinense. Possibilidade de chuva no Amapá e em partes do Marajó paraense e na metropolitana de Belém (PA).

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Porto Velho (RO). Já a máxima pode chegar a 38°C, em Palmas (TO).

https://brasil61.com/n/previsao-do-tempo-pancadas-de-chuva-no-am-ro-ac-rr-e-areas-do-pa-e-to-ptrn244216