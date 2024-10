Repórter recebe ligação misteriosa e cai em golpe de falsa facção criminosa; polícia investiga

Uma repórter de Cruzeiro do Sul recebeu uma ligação de um homem se passando por um membro de uma facção criminosa, na última quarta-feira (23). Para “proteger a família”, a jornalista transferiu R$ 3 mil para quem a estava ameaçando.

Após desligar, ela percebeu que havia sido vítima de um golpe, o que a deixou bastante abalada.

O delegado da Polícia Civil, Marcílio Laurentino, deixou claro que esse tipo de golpe cresce nos últimos dias, com aproximadamente uma média de uma vítima por dia no município de Rodrigues Alves, ao lado de Cruzeiro do Sul.

Alerta para a população

Laurentino alertou a população sobre a importância de não ceder a ameaças e de buscar ajuda imediata em situações semelhantes.

As autoridades estão investigando o caso.