Rio Branco se despede de Fares Feghali; velório do delegado da PF acontece nesta terça

É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Fares Antoine Feghali, 35 anos, delegado da Polícia Federal no Acre, encontrado morto na tarde desta terça-feira (15) em Rio Branco.

O velório será realizado nesta terça-feira, a partir das 22h30, na Capela do Cemitério Morada da Paz.

Relembre o caso: URGENTE: delegado da Polícia Federal é encontrado morto com tiro na cabeça, em Rio Branco

Fares foi encontrado dentro do banheiro do Centro Empresarial, no centro da cidade, com um tiro na cabeça. O caso está sob investigação da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo relatos, comerciantes nas proximidades ouviram o disparo e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os socorristas chegaram ao local, apenas puderam atestar o óbito do delegado.

Quem foi Fares Feghali?

Graduado em Direito em 2012, Fares Feghali era delegado da PF-AC desde 2015 e possuía especializações em Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil, Direito Internacional Aplicado, além de Direito Penal e Processo Penal Aplicados.

Após um ano de sua nomeação, atuou como titular da fronteira do Acre em Epitaciolândia e, em janeiro de 2021, assumiu a chefia da Delegacia de Polícia de Imigração da PF-AC. Neste ano, chegou a ser nomeado interinamente como superintendente regional da PF.