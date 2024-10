Rio Branco teve segundo maior número de abstenções dos últimos 24 anos

Com mais de 65 mil eleitores deixando de votar, Rio Branco registrou a segunda maior abstenção em eleições desde 2000. número representa um índice de 24% de eleitores ‘faltosos’.

Nas eleições deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que na capital Rio Branco haviam 271.518 eleitores aptos a votar.

Mesmo com o índice expressivo, a abstenção em 2024 ainda foi menor do que as eleições municipais de 2020, quando Rio Branco registrou 27,23% de eleitores ‘faltosos’. Esse segue sendo o maior registro de abstenções da história. Naquele ano, o 1º turno aconteceu em meio à pandemia de Covid-19.

Confira a lista de abstenções em eleições municipais em Rio Branco desde 2000: