A Seleção Brasileira se apresenta, nesta segunda-feira (7/10), no CT do Palmeiras para se preparar para os duelos contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente, em duelos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Para os confrontos, a Canarinho chega com cinco desfalques de possíveis titulares.

Vini Jr. (Real Madrid), Alisson (Liverpool), Bremer (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Militão (Real Madrid) foram desconvocados por lesão e deram lugar a, respectivamente, Andreas Pereira (Fulham), Weverton (Palmeiras), Beraldo (PSG), Alex Telles (Botafogo) e Fabrício Bruno (Flamengo). A maior mudança ficou por conta da troca de Vini Jr, um ponta-esquerda, que deu lugar ao meio-campista Andreas Pereira. A alteração pode indicar uma possível mudança de tática na escalação de Dorival. Além disso, outra convocação que chama a atenção é a de Fabrício Bruno, que se tornou reserva com a chegada de Filipe Luís para uma dupla de zaga formada por brasileiros: Léo Pereira e Léo Ortiz. Agenda em SP

A preparação da Amarelinha será realizada na Academia de Futebol do Palmeiras, centro de treinamento do clube, localizado no bairro da Barra Funda, na capital paulista. Serão três sessões de treinamento, antes da viagem, na quarta-feira (9), e do jogo, na quinta (10).