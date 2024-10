Sessão da Câmara é cancelada por conta de dedetização e só deve voltar após as eleições

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Branco – a última antes das eleições do 1º turno – desta quinta-feira (3), foi cancelada em razão da dedetização do prédio, que fica localizado no bairro Bosque.

Com a suspensão, as sessões só devem retornar na próxima terça-feira (8), após as eleições do domingo (6).

No pleito deste ano, pela primeira vez, os eleitores vão poder eleger 21 novos parlamentares. Anteriormente, o número de vereadores na Câmara da capital era de 17 parlamentares, sendo assim, um aumento de 4 novas cadeiras.