Ulysses é agraciado com a maior honraria da Polícia Militar do Distrito Federal

O deputado Coronel Ulysses (União-AC) recebe nesta quinta-feira, 3, a Ordem do Mérito Alferes Joaquim José da Silva Xavier, também conhecida como Medalha Tiradentes.

A medalha é a maioria honraria outorgada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a cidadãos civis e militares como reconhecimento à prestação de serviços relevantes em seus ramos de atividade em prol da segurança pública na capital no País. O nome de Ulvses foi acatado para receber a comenda pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que é o presidente do Conselho da Ordem.

A concessão da honraria foi comunicada a Ulysses pela comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka, A entrega da honraria a Ulysses é um reconhecimento à sua atuação na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, da qual é vice-presidente, em favor da segurança pública da capital federal e do País.

Na Câmara, Ulysses tem se destacado por sua atuação em favor da melhoria da segurança pública, em defesa do endurecimento das leis penais e no enfrentamento das facções criminosas que aterrorizam a população brasileira.

Segundo Ulysses, o reconhecimento da Polícia Militar do Distrito Federal, com a concessão da Medalha Tiradentes, serve de estímulo para reforçar, cada vez mais, nosso compromisso de trabalhar com afinco por uma segurança, sempre de melhor qualidade, para os brasileiros.